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Новости погоды

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В Санкт-Петербурге теплее, чем в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 8 декабря

  Погоду, как в северной столице, так и в Москве определяет один и тот же циклон. Он пожаловал из Северной Атлантики и в понедельник его центр будет кружить над Карелией.

Санкт-Петербург окажется ближе к центру циклона, чем Москва, а значит и осадками, и теплом циклон одарит Северную столицу щедрее.

В понедельник температура воздуха в городе на Неве составит от 3 до 5 градусов тепла, время от времени будет идти дождь, сопровождаемый порывистым юго-западным ветром, порывы могут достичь 15-20 м/с.

В Москве небольшие осадки в виде дожди и снега пройдут лишь в отдельных районах, а температура ниже, от 0 до +2 градусов. И здесь дискомфорт в погоду внесет порывистый юго-западный ветер, местами он может усиливаться до 12-14 м/с. / meteonovosti.ru /
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