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Новости погоды

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Погода в полдень

ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 8 декабря

  В полдень в столице сохранялась пасмурная и ветреная погода. Порывы юго-западного ветра достигали 10 м/с. Осадков ни одна из московских метеостанций не отметила. Температура повысилась на десятые доли градуса и в 12 часов составила от +1.2 до +1.8 градусов. Самой высокой она отмечалась на опорной метеостанции города, ВДНХ. Атмосферное давление остается низким, 737 мм рт ст, что на 10-12 единиц ниже обычных значений. Относительная влажность воздуха 85%. / meteonovosti.ru /
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