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О погоде на Европейском юге



ИА "Метеоновости" / 13:57 Воскресенье, 8 декабря



Южные районы по праву являются самыми теплыми районами на территории России. В воскресное утро именно здесь отмечались самые высокие температуры. В Крыму и на севере Черноморского побережья Краснодарского края температура уже в 9 часов приблизилась к отметке в +9 градусов, а на юге черноморского побережья даже превысила ее. В Туапсе было +11.1, в Сочи +11.7 градусов. Погоду сегодня определяет повышенный фон атмосферного давления, а потому осадки маловероятны.



В понедельник на юге Европейской Росси местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега и лишь в Астраханской области и Адыгее обойдется без них. Ночью и утром в отдельных районах - туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер в основном восточный и юго-восточный 4-9 м/с, на черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи порывы до 14 м/с. Ночью температура близкая к нулю, на черноморском побережье от 1 до 6 тепла, днем от 0 до +5, по югу до +10, на черноморском побережье +6,+11, в Туапсинском районе до +14. В горах Краснодарского края и Адыгеи, выше 2500 метров, возможен сход снежных лавин. / meteonovosti.ru /



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