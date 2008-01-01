Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
8 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде на Европейском юге

ИА "Метеоновости" / 13:57 Воскресенье, 8 декабря

  Южные районы по праву являются самыми теплыми районами на территории России. В воскресное утро именно здесь отмечались самые высокие температуры. В Крыму и на севере Черноморского побережья Краснодарского края температура уже в 9 часов приблизилась к отметке в +9 градусов, а на юге черноморского побережья даже превысила ее. В Туапсе было +11.1, в Сочи +11.7 градусов. Погоду сегодня определяет повышенный фон атмосферного давления, а потому осадки маловероятны.

В понедельник на юге Европейской Росси местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега и лишь в Астраханской области и Адыгее обойдется без них. Ночью и утром в отдельных районах - туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер в основном восточный и юго-восточный 4-9 м/с, на черноморском побережье в районе Туапсе-Сочи порывы до 14 м/с. Ночью температура близкая к нулю, на черноморском побережье от 1 до 6 тепла, днем от 0 до +5, по югу до +10, на черноморском побережье +6,+11, в Туапсинском районе до +14. В горах Краснодарского края и Адыгеи, выше 2500 метров, возможен сход снежных лавин. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Пн.
9 дек.
+3
Вт.
10 дек.
+3
Ср.
11 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Эгвекинот
комфортное место: Дели

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100