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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:26 Понедельник, 9 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 0..+5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Неустойчивый характер метеорологических параметров по-прежнему будет формировать в Московском регионе биотропный тип погоды. Метеопатические реакции - общее недомогание, обострения имеющихся хронических недугов, психологический дискомфорт и вегетативные расстройства могут развиваться практически у большинства метеозависимых людей. Симптомы ухудшения самочувствия, снижение физических сил, плохое настроение - это тоже может быть ответными реакциями людей на внешние дискомфортные погодные условия. Но, как известно " у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать ...". Поэтому необходимо позитивно реагировать на капризы погоды, если позволяет самочувствие стараться сохранять физическую активность, больше бывать на свежем воздухе и, конечно, не забывать о лечении хронических заболеваний и поддерживающей терапии. / meteonovosti.ru /



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