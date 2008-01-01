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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:38 Понедельник, 9 декабря

  Московская погода не спешит вступать в зимнюю пору. Вот и сегодня температура воздуха превысит многолетние значения на 4-5 градусов и будет соответствовать первой декаде ноября. Максимальная температура днем в понедельник ожидается от 0 до +2 градусов. Но даже при таких величинах положительной аномалии рекорда температуре не достичь. Он останется в 2006 году, когда 9 декабря температура повышалась до +7.0 градусов, что и стало суточным рекордом.

Самыми студеными эти сутки отмечались в 1955 году. Под утро столбики термометров перешагнули тридцатиградусный рубеж, остановившись у значения -30.8 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1981 году, когда выпало 11.4 мм.

В прошлом, 2018 году, температура была уже и ночью и днем отрицательная, -4.8 и -3.1 градуса соответственно. Но ее среднесуточное значение, тем не менее, превышало норму на 1 градус. Шел снег, и за сутки декабрьская копилка осадков пополнилась на 3.2 мм,, и московские сугробы подросли до 14 см. / meteonovosti.ru /
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