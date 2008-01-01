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Санкт-Петербург на неделе ждет теплая и влажная погода



ИА "Метеоновости" / 10:40 Понедельник, 9 декабря



В Санкт-Петербурге продолжается теплая, влажная и ветреная погода - северо-западные районы страны находятся под влиянием серии атлантических циклонов. За два выходных дня в городе выпало 26 мм осадков, это половина месячной нормы декабря. В ночь на воскресенье осадки выпадали наиболее интенсивно, порою дождь переходил в мокрый снег. На время осеннюю палитру раскрасивших город серых цветов оживили белые краски, но век снежного покрова при круглосуточном "плюсе" и порывистом ветре, к сожалению, короток.



В начале наступившей недели очень тепло - днем до +5..+7, по прежнему ветрено и дождливо. Во вторник вечером осадки станут переходить в снег, в середине недели промежуточный гребень с запада внесет кратковременное разнообразие - распогодится, а ночью даже немного подморозит, на дорогах гололедица. Вторая половина недели пройдет на юго-восточной периферии обширного атлантического циклона - температура около нуля, временами осадки в различной фазе, ветер юго-западной четверти до умеренного. На дорогах скользко. / meteonovosti.ru /



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