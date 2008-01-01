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Новости погоды

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В Санкт-Петербурге обновился рекорд по осадкам

ИА "Метеоновости" / 11:26 Понедельник, 9 декабря

  В ночь на воскресенье 8 декабря, Северную столицу пересекал холодный атмосферный фронт атлантического циклона, который обрушился осадками преимущественно в виде снега, к утру высота снежного покрова достигла 4 см.

Днем в тыловой части циклона, уходящего на восток, осадки продолжились в виде дождя, местами с мокрым снегом. За сутки 8 декабря в Санкт-Петербурге выпало рекордное количество осадков, 15 мм. Предыдущий рекорд 8 декабря составлял 11.9 мм семьдесят лет тому назад

В сфере влияния циклона оказалась и Архангельская область. В Онеге, где прошли сильные осадки, тоже обновился рекорд, за сутки 8 декабря выпало 19 мм, тем самым остался позади 1972 год с количеством 7.7 мм. / meteonovosti.ru /
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