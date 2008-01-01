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Новости погоды

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Контрасты Чукотской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:09 Понедельник, 9 декабря

  Погода в континентальных районах Чукотского округа формируется под влиянием антициклона. В условиях небольшой облачности и затока сухого арктического воздуха происходит интенсивное выхолаживание, и морозы набирают силу. Накануне в Билибино было зафиксировано -40 градусов. Сейчас в поселке -32 градуса, при такой температуре велика вероятность обморожения.

Восток Чукотского округа - на особом положении: сюда чаще наведываются циклоны, да и рядом Берингово море. Накануне здесь наблюдались сильные ветры, в районе самого восточного поселка Уэлен до 20 м/с, в Анадыре до 25 м/с, на острове Врангеля 22 м/с, в Эгвекинот порывы достигали 29 м/с, мели метели. Но, в Уэлене было очень тепло, даже по местным меркам, -4.3 градуса. Среднесуточная температура воздуха на востоке Чукотки превышает климатическую норму более, чем на 10 градусов.

В предстоящие сутки, на Чукотке усилится влияние циклона с востока. При облачной погоде будет идти снег, ветер усилится до 15-20 м/с, на побережье Берингова моря до штормового, 23-28 м/с с метелями, на западе -20..-25, местами до -35, на востоке 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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