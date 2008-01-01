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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 9 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы южного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,5..4,8 градуса; Северном 4,1..4,8 градуса, Северо-восточном 4,1..4,9 градуса, Восточном 3,7..4,0 градуса, Юго-восточном 3,5..4,3 градуса, Южном 3,4..4,6 градуса, Юго-Западном 3,5..4,5 градуса, Западном 3,3..4,5 градуса, Северо-западном 4,1..4,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,7..3,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3,3..4,1 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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