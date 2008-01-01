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Зима в Москве максируется под осень



ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 9 декабря



погода совсем не зимняя, среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 5-6 градусов. Да и пейзаж за окном еще вполне осенний.



Во вторник столичный регион будет находиться в теплом секторе атлантического циклона, который перемещается вдоль арктического побережья. При облачной погоде местами будут перепадать небольшие осадки, температура ночью Москве 0..+2, днем на градус теплее, +1..+3. Средняя суточная температура по прежнему будет соответствовать началу ноября.



В середине недели Москву и область пересечет холодный атмосферный фронт, в течение суток в столице 0..+2, в Подмосковье от 3 тепла до 2 градусов мороза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.



В четверг продолжится вторжение холодного воздуха, в Москве в ранние утренние часы при прояснениях подморозит до -3..-5, по области до -2..-7 градусов, днем в столице 0..-2, в Подмосковье до -5. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Местами пройдет небольшой снежок, который даже не полностью прикроет землю.



В последний рабочий день этой недели сохранится погода без существенных осадков и с небольшим морозцем, ночью -2..-7, днем 0..-5. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 2-3 градуса.



Пейзаж сохранит осенние черты, на формирование устойчивого снежного покрова пока рассчитывать не приходится. / meteonovosti.ru /



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