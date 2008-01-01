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Новости погоды

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Погода порадует Крым теплом и солнцем

ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 9 декабря

  На прошлой неделе Крым прошел испытание ненастьем и холодом, но в конце недели температура показала тенденцию к росту, в выходные средние суточные значения почти на всей территории полуострова заметно превысили климатическую норму. И если ночью некоторые метеостанции отмечали слабый минус, то днем местами зафиксированы первые после похолодания +10.

Атмосфера продолжит благоволить крымчанам как минимум до следующих выходных. В области повышенного давления существенных осадков не ожидается, солнце добавит позитивных эмоций, да и температура порадует: преобладающие значения ночью 0:+3, днем +8:+13. Для этих дней декабря такая погода считается теплой даже для Крыма. Однако есть фактор, который может заметно понизить дневной прогрев - это нередко возникающие в антициклонах туманы. / meteonovosti.ru /
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Ср.
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Чт.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -43
Амга

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Джамшедпур

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