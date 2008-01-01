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Новости погоды

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На севере Западной Сибири аномально тепло

ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 9 декабря

  Атлантические циклоны, перемещаясь по акваториям арктических морей, выносят не только влажный, но и очень теплый воздух. Именно такая ситуация и сложилась на севере Западной Сибири, где среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 15-16 градусов. Но рекордов пока не зафиксировано.

Во вторник, в автономных округах Тюменской области будет господствовать теплый и влажный воздух, который будет поставлять юго-западный ветер с порывами 17-19 м/с. В Ханты-Мансийском округе температура днем повысится до оттепели, до +2 градусов, в Ямало-Ненецком ожидается резкое повышение до -1..-6. Повышение температуры будет сопровождаться снегом разной интенсивности и продолжительности, метелями, в среднем течении Оби гололедно-изморозевыми отложениями. Теплая погода для этого времени года продержится и в среду.

Но уже в четверг, в тылу циклона, уходящего на восток, погода начнет возвращаться в свои привычные рамки. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, юго-западный ветер сменится северо-западным, порывы которого местами могут достигать 15 м/с. В Ямало-Ненецком округе днем уже -9..-14, в среднем течении Оби еще сохранится слабая оттепель, а морозы вернутся ближе к выходным. / meteonovosti.ru /
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