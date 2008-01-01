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Новости погоды

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В центре и на юге Красноярского края сыро, ветрено и тепло

ИА "Метеоновости" / 13:27 Понедельник, 9 декабря

  Атлантические циклоны, который перемещаются с запада на восток, по акваториям арктических морей, надежно перекрывают дорогу студеному воздуху, и в западной половине Красноярского края обосновалось тепло. Среднесуточная температура превышает многолетние значения на 8-10, а местами и на 12 градусов. Атмосферные фронты периодически пополняют копилку осадков. Вот и в Кызыле, столице республики Тывы, за сутки 8 декабря выпало 5.1 мм осадков, а за прошедшие дни декабря сумма составила 7 мм, месячная норма 13 мм, таким образом уже выпало 50%.

В предстоящие сутки центральные и южные районы Красноярского края будут находиться в теплом секторе циклона. Продет снег разной интенсивности и продолжительности, в центральных районах Красноярского края местами сильный, ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, днем оттепель от -3 до +2 градусов. / meteonovosti.ru /
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