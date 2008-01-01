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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 9 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,1..4,7 градуса; Северном 4,0..4,6 градуса, Северо-восточном 3,9..4,8 градуса, Восточном 4,2..4,3 градуса, Юго-восточном 4,0..4,7 градуса, Южном 3,8..4,8 градуса, Юго-Западном 3,4..4,4 градуса, Западном 3,2..4,4 градуса, Северо-западном 3,9..4,6 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура 2,9..3,4 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 3,3..3,9 градуса, местами порывы юго-западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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