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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 9 декабря



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области +1..+4. Ветер юго-западный 5-10м/с, местами порывы 12-14м/с. Относительная влажность воздуха 80- 90%. / meteonovosti.ru /



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