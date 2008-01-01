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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 9 декабря

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области +1..+4. Ветер юго-западный 5-10м/с, местами порывы 12-14м/с. Относительная влажность воздуха 80- 90%. / meteonovosti.ru /
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+37
Тамале		 -44
Амга

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Амбикапур

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