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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:02 Вторник, 10 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде временами пройдёт дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Атмосферное давление в столице подрастет, приближаясь к норме, ветер стихнет, а температура воздуха останется выше нормы на 4-5 градусов. У здоровых людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Но колебания атмосферного давления могут не лучшим образом отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Кроме того, в условиях дефицита солнечного света, накопленной усталости, витамин радости - сератонин, практически перестает вырабатываться в организме самостоятельно. Восполнять его необходимо через обогащение рациона питания, а также разнообразить свой отдых, насыщая его новыми красками и знакомствами, или, напротив, кутаться в домашнее тепло и уют, наслаждаясь тишиной и покоем. Но во всех случаях, в зимнее время, как никогда, необходимо соблюдать режим сна, уделяя ему не менее 8 часов в сутки.

Геомагнитная обстановка 10 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /
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