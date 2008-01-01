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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 10 декабря

  Погода в столичном регионе пока что не собирается перестраиваться на зимний лад. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 5-6 градусов. Осадки идут, но преимущественно в виде мороси или дождя.

Вторник не внесет каких-либо существенных изменений в синоптические баталии, происходящие в атмосфере над московской землей. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки при температуре днем 1..3 тепла. А это значит, рекорд максимальной температуры 10 декабря останется за 2006 годом, когда воздух прогревался до +7 градусов.

Рекордными морозами 10 декабря отметилось в 1955 году, в ранние утренние часы было зафиксировано -30.3 градуса. Сильными осадками отметился этот день в 1939 году, когда выпало 10.7 мм.

В прошлом, 2018 году, в Москве было очень тепло. Ночью морозец был небольшой до -3.1, а днем температура повышалась до +1.6 градуса. Осадков почти не было. / meteonovosti.ru /
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