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Новости погоды

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Штормовой прогноз на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 11:02 Вторник, 10 декабря

  Все процессы в атмосфере взаимосвязаны. Серия активных циклонов, проходящих по северу континента, повлияла на азиатский максимум - он ослабел и сместился значительно южнее своего обычного положения. В результате на юг Дальнего востока беспрепятственно смещаются циклоны с юго-запада, принося резкие колебания атмосферного давления, скачки температуры, сильные осадки и штормовой ветер.

В среду, 11 декабря, циклон, сформировавшийся над акваторией Желтого моря, будет перемещаться на северо-восток, последовательно ухудшая погоду сначала в Приморье, затем на Сахалине и островах Курильской гряды, а в четверг и на Камчатке. Сталкиваясь с континентальным холодом, теплый циклон по мере перемещения будет активно углубляться и увеличиваться в размерах.

В Приморский край циклонический вихрь принесет снег различной интенсивности и сильный ветер на побережье. А вот на Сахалине и Курилах ожидаются сильные снегопада со штормовым, в некоторых районах - ураганным ветром. Местами снег будет тяжелым и мокрым, возможно налипание, ожидаются заносы на дорогах, метель и гололедные явления. / meteonovosti.ru /
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