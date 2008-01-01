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9 декабря - самый теплый день зимы в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:39 Вторник, 10 декабря



В минувший день, 9 декабря, в столице воздух прогрелся до 4,4 градуса, да и ночью была положительная температура, +2,2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила 3,4 градуса, что соответствует 24 октября! И это - самый теплый день нынешней зимы. Прошли небольшие осадки, это был дождь и мокрый снег. Фактическая температура воздуха превысила привычные показатели на 8,2 градуса. Погода совсем не зимняя. Но уже в вечерние часы 11 декабря начнет холодать. Днем термометры покажут 0..+2 градуса, а к вечеру похолодает до -1..-3 градусов. Небольшой мороз ожидается 12 и 13 декабря, ночью -3..-5, днем 0..-2 градуса. Тоже выше нормы, но уже чувствуется зима. / meteonovosti.ru /



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