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Новости погоды

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9 декабря - самый теплый день зимы в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:39 Вторник, 10 декабря

  В минувший день, 9 декабря, в столице воздух прогрелся до 4,4 градуса, да и ночью была положительная температура, +2,2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила 3,4 градуса, что соответствует 24 октября! И это - самый теплый день нынешней зимы. Прошли небольшие осадки, это был дождь и мокрый снег. Фактическая температура воздуха превысила привычные показатели на 8,2 градуса. Погода совсем не зимняя. Но уже в вечерние часы 11 декабря начнет холодать. Днем термометры покажут 0..+2 градуса, а к вечеру похолодает до -1..-3 градусов. Небольшой мороз ожидается 12 и 13 декабря, ночью -3..-5, днем 0..-2 градуса. Тоже выше нормы, но уже чувствуется зима. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+3
Ср.
11 дек.
+2
Чт.
12 дек.
-2
Пт.
13 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -49
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дакка

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