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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Вторник, 10 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,9..4,4 градуса; Северном 3,4..4,4 градуса, Северо-восточном 3,5..4,8 градуса, Восточном 3,7..3,8 градуса, Юго-восточном 3,1..4,1 градуса, Южном 2,8..4,0 градуса, Юго-Западном 2,4..3,8 градуса, Западном 3,0..4,0 градуса, Северо-западном 3,2..4,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,1..3,3 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 2,3..3,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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