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Новости погоды

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Где в России снега в избытке?

ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 10 декабря

  В среднюю полосу европейской России зима не торопится. И температура воздуха превышает норму на 6-8 градусов, и снега нет. А тот, который выпадал, успел растаять. Но есть в России регионы, где снега выпадает много. Даже в избытке.

9 декабря и в ночь на 10 декабря сильные снегопады были на Чукотке. Выпало до 18 мм небесной влаги, а сугробы выросли еще на 17-19 см. До 12 мм осадков в виде снега выпало на Туруханский район. И даже европейский север присыпало снегом, количество выпавших осадков меньше, до 9 мм, а прирост снежного покрова около 10 см.

Самые высокие снега в Кемеровской области. Высота снежного покрова 132 см в Таштаголе, и чуть меньше, 112 см, в Кондоме. На Алтае высота снежного покрова достигает 87 см, чуть меньше снега, 78-83 см, лежит на Камчатке и на Сахалине.

Согласно многолетним наблюдениям, в Москве и области в этом время полагается лежать снегу высотой примерно 10 см. Но эта характеристика неустойчива. В 1980 году высота снега на ВДНХ составила 26 см, а в иные годы снега в первой половине декабря не бывает вовсе. / meteonovosti.ru /
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