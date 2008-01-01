Новости погоды
На Новой Земле снова бушуют ветра
ИА "Метеоновости" / 13:54 Вторник, 10 декабря
Вновь под ударом стихии оказался Южный остров архипелага Новая Земля. А именно - Малые Кармакулы. В принципе, эту станцию, известную своим "штормовым" характером, не удивишь ни ветрами, ни метелями. В среднем, в декабре здесь выпадает 31 мм осадков. В виде снега. Снежный покров увеличивается, в среднем, на 28-30 см. Но снег из-за метелей располагается неравномерно. Где-то он почти полностью выдувается, а где-то наметает снежные горы. В минувший день, 9 декабря, в Малых Кармакулах разыгралась метель. Ветер в порывах достигал ураганной силы, 34 м/с.
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11 декабря Новая Земля окажется в тыловой части циклона. Температура воздуха понизится, ожидается ветреная погода, пройдет снег различной интенсивности. / meteonovosti.ru /