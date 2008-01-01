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Новости погоды

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В Салехарде рекордный снегопад

ИА "Метеоновости" / 14:08 Вторник, 10 декабря

  В минувший день, 9 декабря, Ямало-Ненецкий округ оказался в зоне действия атмосферных фронтов. Почти повсеместно прошли сильные снегопады, мели метели, а ветер в порывах усиливался до 24 м/с. А в самом Салехарде был зафиксирован максимум осадков. В городе прошел сильный снег, выпало 10 мм небесной влаги. Высота снега увеличилась на 8-10 см. Ранее, в 1967 году, здесь уже были сильные осадки, но тогда количество осадков составило 7,8 мм.

11 декабря Ямало-Ненецкий округ окажется в циклоне, но этот вихрь уже стремительно теряется силы. Поэтому следует рассчитывать лишь на небольшой снег, местами гололедно-изморозевые явления, ночью термометры покажут -1..-6, днем 0..-5 градусов. В Салехарде слабый мороз: ночью -3..-5, днем -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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