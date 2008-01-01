Новости погоды
В республике Коми небывалое тепло
ИА "Метеоновости" / 14:21 Вторник, 10 декабря
В теплом секторе очередного североатлантического циклона оказалась республика Коми. Температура воздуха в регионе на несколько градусов превышала привычные значения. И снова не обошлось без рекордов. 9 декабря климатический справочник снова обновился. В Воркуте -0,7 градуса, в Ухте 0,7 градуса (ранее, в 2008 году, рекордным считалось отрицательное значение, -0,5 градуса). +0,8 градуса показали термометры в Петруни и в Усть-Усе. А в Печоре было +1,4 градуса, на градус выше, чем в 2007 году.
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11 декабря влияние циклонического вихря сохранится. Пройдут осадки от небольших до умеренных. В отдельных районах ожидается гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток -3..+2 градуса. Возможно, очередные рекорды будут перекрыты. / meteonovosti.ru /