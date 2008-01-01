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Карелию засыпало снегом
ИА "Метеоновости" / 14:37 Вторник, 10 декабря
Активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты хозяйничали в минувший день, 9 декабря, в Карелии. Прошел снег, при порывистом ветре поднималась метель. А на севере Карелии снегопады были сильными, количество выпавших осадков достигло 10 мм. Обычно, после столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 8-10 см. Выпавший снег доставил немало хлопот жителям республики. В первую очередь, из-за многочисленных заторов на дорогах. Снег убирают, но сложная транспортная ситуация сохраняется.
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11 декабря атмосферное давление в регионе повысится, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, местами до -20. Днем термометры покажут 0..-5 градусов, местами до -9. / meteonovosti.ru /