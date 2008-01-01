Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
10 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Карелию засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 14:37 Вторник, 10 декабря

  Активный циклонический вихрь и его атмосферные фронты хозяйничали в минувший день, 9 декабря, в Карелии. Прошел снег, при порывистом ветре поднималась метель. А на севере Карелии снегопады были сильными, количество выпавших осадков достигло 10 мм. Обычно, после столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 8-10 см. Выпавший снег доставил немало хлопот жителям республики. В первую очередь, из-за многочисленных заторов на дорогах. Снег убирают, но сложная транспортная ситуация сохраняется.

11 декабря атмосферное давление в регионе повысится, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, местами до -20. Днем термометры покажут 0..-5 градусов, местами до -9. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Ср.
11 дек.
+2
Чт.
12 дек.
-2
Пт.
13 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -49
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дакка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100