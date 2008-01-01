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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:27 Среда, 11 декабря

  Предстоящим днём Московский регион будет подвержен влиянию двух противостоящих атмосферных вихрей: утром - циклону, с его волновым атмосферным фронтом, а далее - активный натиск антициклона с севера. Таким образом, сегодняшняя погода будет разнообразной: мы увидим хмурое низкое небо в начале дня, с довольно высоким температурным фоном (для этого времени года) и небольшими осадками, и прояснения с понижением температуры во второй половине.

По мнению специалистов Метеобюро Москвы сегодня 11 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице составит 2..4 градуса, в конце дня с понижением до -1, по области 0..+4, также с понижением к концу дня, но уже до -3. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня достигнет отметки 752 мм рт ст., что немного выше нормального. Вечером будьте осторожны: с понижением температуры до отрицательных значений появляется большая вероятность образования гололедицы! Берегите себя!

Для метеозависимых: сохраняются условия термического дискомфорта - влажно-прохладные с низким содержанием кислорода в воздухе и ощутимыми колебаниями атмосферного давления. Недомогание, ухудшения самочувствия, снижение активности и депрессивное настроение может отмечаться как у людей, страдающих хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью, так и у практически здоровых и не метеозависимых. Уроки независимости от погоды - это систематическое укрепление здоровья, занятия спортом, в домашних условиях можно использовать водные процедуры - контрастный душ, общие ванны с добавлением эфирных, которые благотворно влияют на вегетативную нервную систему и нормализуют сон. Лицам с хроническими заболеваниями следует быть более внимательными к своему здоровью, не следует перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками. Плановые лечебные мероприятия, рекомендованные врачом, помогут легче переносить внешние неблагоприятные погодные условия.

Геомагнитная обстановка 11 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /
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