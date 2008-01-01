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Новости погоды

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Снегопад в Туруханском районе продолжается

ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 11 декабря

  Туруханский район оказался на пути следования активного циклона и его атмосферных фронтов. Ночью 10 декабря в регионе прошел сильный снег, выпало до 6 мм осадков. При порывистом ветре поднимались метели.

Снегопад продолжался и днем. Сугробы за это время заметно подросли. Но и сегодня, 11 декабря, здесь сохраняются неблагоприятные погодные условия. Идет снег, в отдельных районах сильный, дует ветер.

Активный циклонический вихрь будет портить погоду в Туруханском районе и 12 декабря. Но силы его уже не те. Поэтому при облачной погоде пройдет небольшой, местами умеренный снег. Поднимется ветер, но порывы его не будут превышать 9-14 м/с. Температура воздуха в ночные часы -7..-12 градусов, местами до -20. Днем термометры покажут -5..-10, местами -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /
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