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Новости погоды

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Рекорды тепла продолжают обновляться

ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 11 декабря

  Аномально теплая погода сохраняется практически на всей территории России. Каждый день природа преподносит нам все новые температурные рекорды тепла. Так днем 10 декабря в ряде городов КОМИ, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского ао были перекрыты многолетние максимумы температуры. На самом севере КОМИ, в Воркуте, температура повышалась до +0,2 градуса ( предыдущий рекорд -2,4 градуса был в 2014 году).

В Ямало-Ненецком ао были перекрыты рекорды 1939 и 1949 гг. В Салехарде, столице Ямало-Ненецкого АО, температура повышалась до -1,2 градуса. В ряде городов Ханты-мансийского АО были перекрыты абсолютные максимумы температуры 1967 и 1949 гг. Уже сегодня прохладнее станет на севере европейской России.

В автономных округах Западной Сибири сегодня и завтра еще тепло, а вот к концу недели похолодает и там.

Был перекрыт 10 декабря абсолютный максимум температуры и на самом востоке Чукотки: так на мысе Уэлен максимальная температура воздуха составила +1,7 градусов, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда 2009 года. / meteonovosti.ru /
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