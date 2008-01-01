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Рекорды тепла продолжают обновляться



ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 11 декабря



Аномально теплая погода сохраняется практически на всей территории России. Каждый день природа преподносит нам все новые температурные рекорды тепла. Так днем 10 декабря в ряде городов КОМИ, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского ао были перекрыты многолетние максимумы температуры. На самом севере КОМИ, в Воркуте, температура повышалась до +0,2 градуса ( предыдущий рекорд -2,4 градуса был в 2014 году).



В Ямало-Ненецком ао были перекрыты рекорды 1939 и 1949 гг. В Салехарде, столице Ямало-Ненецкого АО, температура повышалась до -1,2 градуса. В ряде городов Ханты-мансийского АО были перекрыты абсолютные максимумы температуры 1967 и 1949 гг. Уже сегодня прохладнее станет на севере европейской России.



В автономных округах Западной Сибири сегодня и завтра еще тепло, а вот к концу недели похолодает и там.



Был перекрыт 10 декабря абсолютный максимум температуры и на самом востоке Чукотки: так на мысе Уэлен максимальная температура воздуха составила +1,7 градусов, что на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда 2009 года. / meteonovosti.ru /



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