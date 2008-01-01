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Новости погоды

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Итоги первой декады декабря в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:42 Среда, 11 декабря

  Зима в столичном регионе стартовала с аномально теплой, но скупой на осадки погодой. И до середины декабря характер погоды существенно не изменится.

В первые дни декабря положительная аномалия температуры была небольшой ( 1-2 градуса), а температура в течение суток держалась отрицательной. Но, начиная с 5 декабря, температурная аномалия начала увеличиваться с каждым днем. Сутки 10 декабря, по данным ВДНХ, оказались теплее многолетних значений на 8,6 градуса.

Самая холодная ночь в Москве была 2 декабря, когда температура на ВДНХ опускалась до -5,2 градуса, а самым теплым день был 9 декабря, когда температура повышалась до +4,4 градуса. В Подмосковье самой холодной ночь была в Черустях ( -10,5 градуса), а самым теплым день был в Павловском Посаде и Шереметьеве ( 4,2..4,3 тепла).

Первая декада декабря в Москве по температуре воздуха оказалась выше нормы на 4,5..4,9 градуса и больше соответствовала последней декаде октября.

Осадки если и выпадали, то очень небольшие ( за исключением дня 4 декабря, когда выпало 4 мм). Всего за первые 10 дней месяца на ВДНХ выпало 7,3 мм, что составляет 13% месячной нормы осадков. В Подмосковных городах количество выпавших осадков за первые 10 дней зимы составило 5-10 мм.

И снега к 11 декабря в Москве и области не наблюдается. Кажется столичной осени нет конца! И только совсем короткий световой день говорит о том, что за окном декабрь.  / meteonovosti.ru /
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