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В Санкт-Петербург "на бегу" заглянула зима



ИА "Метеоновости" / 12:09 Среда, 11 декабря



10 декабря Ленинградскую область пересекал холодный фронт с северо-запада. Санкт-Петербург фронтальный раздел прошел во второй половине дня и принес небольшие осадки - дождь, переходящий в снег. Резко похолодало - после утренних +5 ночью прояснилось и подморозило до -5,2 - это самая низкая температура, зафиксированная в Северной столице с начала календарной зимы.



Снег был слабым и снежного покрова не сформировал, главным погодным сюрпризом стала гололедица. Как сообщают местные новостные порталы, на борьбу с неблагоприятным погодным явлением были отправлены несколько тысяч дворников и большое количество спецтехники.



Бесснежная зима заглянула в город на Неве что называется, "на бегу", в области промежуточного гребня. Атлантика продолжает выпекать циклоны, как горячие пирожки - через пару дней очередной обширный атмосферный вихрь с запада повысит температуру до положительных значений, а завершится неделя теплой, сырой и ветреной погодой с осадками. / meteonovosti.ru /



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