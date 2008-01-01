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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Среда, 11 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,2..3,9 градуса; Северном 2,0..3,3 градуса, Северо-восточном 1,4..2,9 градуса, Восточном 2,5..3,0 градуса, Юго-восточном 3,2..4,6градуса, Южном 3,4..4,4 градуса, Юго-Западном 3,1..3,7 градуса, Западном 2,5..3,3 градуса, Северо-западном 1,7..2,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, местами туман, температура воздуха 2,7..3,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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