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Новости погоды

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Морозный воздух начал поступать в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 11 декабря

  Южный, юго-западный ветер в столичном регионе уже меняется на северо-западный, с которым на территорию региона начинает поступать более прохладный воздух. На севере и северо-западе области уже к 12 часам сегодняшнего дня ( 11 декабря) температура стала отрицательной, в воздухе закружили снежинки.

За последний час в столице уже похолодало на 1-2 градуса, но пока температура остается положительной. В полдень в центре города было +3,5, в районе ВДНХ +2,1 градуса. К вечеру температура опустится ниже нулевой отметки, появятся условия для гололедицы.

Ночью 12 декабря минимальная температура воздуха в Москве составит -1,-3 градуса, по области 0,-5 градусов. Атмосферное давление будет расти и в дневные часы не исключены прояснения. Ветер поменяет направление на юго-восточное, температура повысится до слабоположительных значений: днем в Москве 0,+2, по области -3,+2 градуса. Сколь либо существенных осадков не ожидается.

В четверг-пятницу температура будет слабо отрицательной в течение суток ( в Москве 0,-2, в Подмосковье 0,-5 градусов), осадки маловероятны.

К выходным дням атмосферные фронты очередного циклона принесут в столичный регион новые порции теплого и влажного воздуха, начнутся осадки, повысится температура. / meteonovosti.ru /
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