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Новости погоды
Ухудшение погоды на Дальневосточном побережье
ИА "Метеоновости" / 14:20 Среда, 11 декабря
Циклон, что сформировался у южного побережья Приморья, заметно испортит погоду не только в крае, но и на дальневосточных островах. Уже за сегодняшний день 11 декабря во Владивостоке выпало 5 мм осадков, создав в городе серьезные транспортные проблемы.
И предстоящей ночью в Приморье со снегом, местами сильным, метелью, порывами ветра на побережье до 17-22 м/с, в начале ночи местами до 25 м/с. Днем ожидается ослабление осадков. 13 декабря небольшой снег пройдет уже местами, ветер ослабеет, температура повысится.
Ненастье коснется и Сахалина, где тоже снег, метель, порывистый ветер. Однако, самые сложные погодные условия ожидаются на юге острова. Там сильный и очень сильный снег, на крайнем юге с дождем, налипание мокрого снега, метели, порывистый ( до 15-20 м/с) ветер, на западном побережье порывы могут достигать 25-30 м/с, днем -2,+3. В ночь на 13 декабря на юге еще со снегом, метелью, порывами ветра на западном побережье до 22 м/сек. Днем ослабление осадков и ветра, понижение температуры.
12 декабря и в Хабаровском крае на побережье Татарского пролива сильный снег и усиление ветра до 25 м/сек.
Заденет непогода и Курилы, где к 13 декабря порывы ветра будут достигать местами 27-32 м/сек.
На юге Камчатки ухудшение погоды ожидается утром в пятницу: начнется снег, местами сильный, с метелью, порывами ветра до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. К 14 декабря погода немного улучшится, станет холоднее. / meteonovosti.ru /
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