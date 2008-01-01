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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:21 Среда, 11 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,0..2,7 градуса; Северном 1,3..2,0 градуса, Северо-восточном 0,6..2,0 градуса, Восточном 1,2..1,6 градуса, Юго-восточном 1,6..2,8 градуса, Южном 2,2..2,4 градуса, Юго-Западном 1,5..2,2 градуса, Западном 1,1..1,7 градуса, Северо-западном 1,1..1,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 0,5..0,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, местами туман, температура воздуха 0,9..3,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Верхоянск

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комфортное место: Джагдалпур

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