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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 11 декабря



Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области -2..+1 градус. Ветер северный, 4-9м/с. Относительная влажность воздуха 80- 85%. / meteonovosti.ru /



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