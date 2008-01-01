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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 11 декабря

  Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области -2..+1 градус. Ветер северный, 4-9м/с. Относительная влажность воздуха 80- 85%. / meteonovosti.ru /
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Верхоянск

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комфортное место: Джагдалпур

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