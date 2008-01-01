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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:35 Четверг, 12 декабря



Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градус. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст..



Существенных изменений в характере погоды в Москве и области не ожидается - атмосферное давление подрастет и будет в пределах климатической нормы, среднесуточная температура составит - 3 градуса, что по-прежнему выше привычных значений, содержание кислорода в приземном воздухе остается низким. Погода живет своей жизнью, поэтому как метеочувствительным, так и практически не реагирующим на ее капризы людям, необходимо приспосабливаться и стараться легче переносить неустойчивые и неблагоприятные внешние условия. Прежде всего, несмотря на плохую погоду, нужно поддерживать себя в хорошей спортивной форме, прогулки на воздухе и физические упражнения помогут справиться с гиподинамией и восполнить дефицит кислорода в организме. Если нет противопоказаний, начните день с бодрящего контрастного душа, и даже в неблагоприятную погоду нужно начинать день с доброго, душевного настроя, хорошо с чашечкой травяного или зеленого чая. Метеолабильным людям с хроническими заболеваниями без медикаментозной поддержки в ненастную погоду не обойтись, поэтому следует при необходимости принимать рекомендованные врачом лекарства.



Геомагнитная обстановка 12 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /



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