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Погодные качели в Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:27 Четверг, 12 декабря



Циклоны, нагрянувшие в Сибирь в конце прошлой недели, принесли много снега и сильно обострили ситуацию на дорогах Западной Сибири. Пешеходам приходится преодолевать снежные торосы на тротуарах и во дворах, а на дорогах, в снежной каше вязнут автомобили. Дорожные службы выходят на борьбу со снегом, но пока природа побеждает.



12 декабря на помощь коммунальным службам придет небольшой гребень повышенного атмосферного давления, который ненадолго улучшит ситуацию с осадками и принесет похолодание. В некоторых регионах температура понизится в ночные часы до -10..-15 градусов, и днем -5..-10. Местами сформируются морозные туманы.



Но уже 13-14 декабря синоптические качели снова вернут Западную Сибирь в снежную, не по-декабрьски теплую погоду с температурой воздуха около 0 градусов.



К концу недели обширный азиатский антициклон начнет вступать в свои права. Снова похолодает, уже до серьезных -17.. -22 градусов, осадки прекратятся, и начнется настоящая сибирская зима / meteonovosti.ru /



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