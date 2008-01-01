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В Приволжье возвращается настоящая зима



ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 12 декабря



В прошедшие дни аномально теплая погода отмечалась почти на всей европейской территории России. Одним из её последних прибежищ оставался Приволжский федеральный округ, и то в основном по ночам, когда местами заметно подмораживало. Днем и здесь преобладала оттепельная погода, тем не менее, если в южной части Приволжья снежный покров в основном сошел, то на севере он сохраняется высотой 10-20 см, а в некоторых районах Пермского края сугробы достигают 30-40 см.



Зима возвращается в Приволжье. В минувшие сутки здесь местами прошел снег, в отдельных районах сильный (до 6-8 мм осадков в жидком эквиваленте). До окончания недели в области влияния холодного антициклона температура перейдет в круглосуточный "минус", причем весьма значительный. На северо-востоке ночью подморозит до -13:-18, днем ожидается 8:12 ниже нуля. Холод по территории региона распределится неравномерно, на юге морозы будут заметно слабее. / meteonovosti.ru /



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