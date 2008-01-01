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В Сахалинской области погода портится



ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 12 декабря



Активный циклонический вихрь, центр которого совсем недавно находился над югом Сахалина, уже заявил о себе, но на достигнутом не успокоится. 11 и ночью 12 декабря с этим циклоном и его атмосферными фронтами были связаны осадки и резкий штормовой ветер, на побережье порывы его достигали 25-30 м/с. В настоящее время циклона держит путь в северо-восточном направлении и уже 13 декабря центр его достигнет северных Курильских островов. А Сахалин окажется в тыловой части обширного циклона. На острове ночью снег и метель, в южных районах и на побережье порывы ветра 25-30 м/с, температура воздуха -10..-15 градусов, днем снег ослабеет, утихнет и ветер (до 13-18 м/с на побережье), температура воздуха на юге -3..-8, на севере -7..-12. На Курильских островах пройдет снег, в ночные часы на севере гряды осадки будут сильными, да и ветер ночью ураганный, порывы 30-35 м/с, а днем ослабеет до штормового, 24-29 м/с. Ночью термометры покажут -1..-6 градусов, днем немного теплее, -4..+1. / meteonovosti.ru /



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