Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
12 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Одна оттепель в Москве сменяет другую

ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 12 декабря

  Первая декада зимы осталась позади, но погода в столичном регионе совсем не соответствует сезону. Снега нет ни в Москве, ни в пригородах, и температура воздуха значительно превышает привычные для зимы показатели. И в выходные дни характер погоды в московском регионе не изменится.

13 декабря погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Ночью в Москве будет слегка подмораживать, до -2 градусов, на востоке Подмосковья до -5. Днем температура вновь повысится до положительных значений, в городе до +2 градусов.

В субботу, 14 декабря, с юго-восточным ветром и днем в столичный регион будет поступать морозный воздух, велика вероятность того, что слабый морозец удержится в Москве в течение всех суток. И без существенных осадков.

В воскресенье атмосферные фронты очередного атлантического циклона принесут новую порцию тепла и влаги. Ночью это будет слабый снежок, а днем осадки преимущественно в виде дождя. И дневная температура воздуха вновь вернется к привычным +2 градусам.

С начала зимы в Москве уже было 8 дней с положительной температурой воздуха.

Раньше в Москве декабрьская оттепель была редкостью, а теперь стал мороз! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+3
Пт.
13 дек.
+1
Сб.
14 дек.
0
Вс.
15 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Окаукуеджо		 -48
Батагай

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Удонтхани

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100