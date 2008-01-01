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Новости погоды
Одна оттепель в Москве сменяет другую
ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 12 декабря
Первая декада зимы осталась позади, но погода в столичном регионе совсем не соответствует сезону. Снега нет ни в Москве, ни в пригородах, и температура воздуха значительно превышает привычные для зимы показатели. И в выходные дни характер погоды в московском регионе не изменится.
13 декабря погоду в Москве и области будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Ночью в Москве будет слегка подмораживать, до -2 градусов, на востоке Подмосковья до -5. Днем температура вновь повысится до положительных значений, в городе до +2 градусов.
В субботу, 14 декабря, с юго-восточным ветром и днем в столичный регион будет поступать морозный воздух, велика вероятность того, что слабый морозец удержится в Москве в течение всех суток. И без существенных осадков.
В воскресенье атмосферные фронты очередного атлантического циклона принесут новую порцию тепла и влаги. Ночью это будет слабый снежок, а днем осадки преимущественно в виде дождя. И дневная температура воздуха вновь вернется к привычным +2 градусам.
С начала зимы в Москве уже было 8 дней с положительной температурой воздуха.
Раньше в Москве декабрьская оттепель была редкостью, а теперь стал мороз! / meteonovosti.ru /
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