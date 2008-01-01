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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 12 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,6..3,1 градуса; Северном 2,2..3,2 градуса, Северо-восточном 1,6..3,3 градуса, Восточном 1,1..1,5 градуса, Юго-восточном 0,7..2,1 градуса, Южном 1,5..2,6 градуса, Юго-Западном 1,6..2,6 градуса, Западном 2,5..3,3 градуса, Северо-западном 2,2..3,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,6..1,9 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, небольшой снег, температура воздуха 1,2..1,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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+1
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Батагай

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комфортное место: Удонтхани

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