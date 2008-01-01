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На севере Западной Сибири снова рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:05 Четверг, 12 декабря



Очаг тепла образовался над севером Западной Сибири. Ведь регион этот находился в теплом секторе североатлантического циклона. Среднесуточная температура воздуха превышала привычные показатели на 7 и более градусов. И вновь пришлось дополнять климатический справочник. 11 декабря рекордсменами стали: Надым, где воздух прогрелся до 0,4 градуса, Тарко-Сале с температурой 0,6 градуса, ранее, в 1949 году, было лишь -0,4 градуса. Толька: 0,2 градуса, тогда как в 1998 году рекордным считалось -2 градуса. Вошли в справочник Березово (+1,3 градуса) и Ларьяк (+0,3).



Уже 13 декабря большая часть территории Западной Сибири окажется в тыловой, холодной части циклона. Температура воздуха заметно понизится. Но по-прежнему останется выше привычных значений. Хотя на рекорды уже можно не рассчитывать. / meteonovosti.ru /



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