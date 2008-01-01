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На Кольском полуострове ветер успокоится



ИА "Метеоновости" / 15:00 Четверг, 12 декабря



Погодные условия на Кольском полуострове определял активный циклонический вихрь с Северной Атлантики и его атмосферные фронты. В регионе было теплее, чем положено по календарю, прошли осадки, а ветер 11 и ночью 12 декабря на побережье усиливался до 20-25 м/с. 13 декабря Кольский полуостров окажется в теплом секторе циклона, лишь на западе незначительно похолодает. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут осадки от небольших до умеренных, на дорогах гололедица, местами сильная. Температура воздуха в течение суток от +1..до -4 градусов, при прояснениях до -9. Это выше климатической нормы на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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