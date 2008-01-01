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Новости погоды

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В Приморье погода наладится

ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 12 декабря

  В минувший день, 11 декабря, Приморский край оказался на пути следования небольшого циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Без осадков и ветров не обошлось. Сильные осадки начались 11 декабря и продолжались ночью 12 декабря. В виде снега и мокрого снега на регион выпало до 16 мм небесной влаги. При порывистом ветре поднимались метели. А ветер разыгрывался до штормовой силы, 28 м/с.

13 декабря атмосферное давление в регионе начнет расти. Погода наладится. Днем осадков не ожидается, к вечеру начнется небольшой снег. ветер уже не такой сильный, 10-15 м/с в порывах. Ночью морозно, -18..-23, в горах до -31, на побережье -3..-8. Днем -1..-6, на северо-востоке до -13 градусов. / meteonovosti.ru /
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