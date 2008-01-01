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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Пятница, 13 декабря



Предстоящим днем столица и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градус. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность останется высокой около 80-85 %.



По-прежнему температура воздуха в столичном регионе все еще заметно выше обычных для этих дней месяца. Повышенным будет и фон атмосферного давления. А вот содержание кислорода в воздухе останется низким. Хмурое небо, короткий световой день негативно влияют на настроение, а значит и на самочувствие многих жителей региона, вызывая общее недомогание, обострение имеющихся хронических недугов, психологический дискомфорт и вегетативные расстройства. Прежде всего, это касается метеочувствительных людей. Несмотря ни на какую погоду нужно поддерживать себя в хорошей спортивной форме, прогулки на воздухе и физические упражнения помогут справиться с гиподинамией и восполнить дефицит кислорода в организме и, конечно, не забывать о лечении хронических заболеваний и поддерживающей терапии. / meteonovosti.ru /



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