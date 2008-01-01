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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:36 Пятница, 13 декабря



Первая декада зимы осталась позади, но зима в столицу не торопится. Выпавший снег уже растаял, за окном серый пейзаж. Да и температура воздуха, скорее, октябрьская. Но ведь погода с календарем совпадает крайне редко. Например, 13 декабря, согласно многолетним наблюдениям, уже должен лежать снег, не очень высокий, около 14 см, но уже уверенный снежный покров. Случались годы, когда к этому времени наметало сугробы и повыше, но бывало, что снега приходилось ждать до января. Температура воздуха составляет -5,5 градуса. И тоже случались отклонения в ту и другую сторону. Так, в 1888 году под утро воздух остыл до -30,2 градуса. Более ста лет этот рекорд не перекрыт. А в 1981 и в 1999 годах было тепло, как в октябре, термометры показали +5,5 градуса. Случались в этот день и сильные осадки, и порывистый ветер.



В прошлом, 2018 году, температура воздуха была на 5 градусов выше нормы. Ночью термометры показали -0,5 градуса, а днем -0,3 градуса. Но уже на следующий день температура начала понижаться. Прошел сильный снег, до 6 мм осадков. Снежный покров вырос до 15 см. / meteonovosti.ru /



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