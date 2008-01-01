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Ветер пока "сдул" туманы с Крыма



ИА "Метеоновости" / 10:25 Пятница, 13 декабря



В середине недели обширная область туманов накрыла всю южную половину европейской территории России. В зоне ухудшенной видимости оказались Черноземье, Поволжье и южные районы страны. Некоторые метеостанции отмечали очень плотный туман с видимостью, не превышающей нескольких десятков метров. Такие туманы опасны для всех видов транспорта: увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, возникают сложности в работе авиации, морских и речных судов.



Пелена туманов окутала и Крымский полуостров. Из-за плохой видимости аэропорт Симферополь работал по фактической погоде, изменилось расписание авиарейсов. Погода начала меняться в прошедшие сутки. Влияние юго-западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой привело к усилению северо-восточного ветра на всей территории Приазовья, местами - на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму. В Черноморском, Симферополе и Керчи порывы достигали 12-17 м/с. На большей части территории Крыма видимость улучшилась - туман приподнялся в слоистую облачность, в Симферополе при слабоотрицательной температуре избыток влаги осаждается в слабый гололед.



В выходные ветер на полуострове ослабеет, ожидаются дожди, вероятность туманов снова станет высокой. / meteonovosti.ru /



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