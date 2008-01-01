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В ночь на понедельник в Поволжье сильные осадки и гололед



ИА "Метеоновости" / 10:39 Пятница, 13 декабря



зимы вернуться на территорию Европейской России нельзя назвать полностью неудачной. Пока на западе территории сохраняется оттепельная погода, в Приволжском федеральном округе все по-зимнему - и морозы присутствуют, и солидный снежный покров местами сохранился. Его высота в верховье Волги доходит до 33 см, в Среднем Поволжье сугробы меньше, до 7 см. Минувшей ночью в отдельных районах Оренбуржья и Башкирии ударил двадцатиградусный мороз! Но остальной территории не так холодно, но температура в полной мере соответствует зимнему статусу. По ночам температура понижается до -6:-11 градусов, днем колеблется от -5 до -7 градусов.



Пока погоду диктует антициклон с центром над Татарстаном, но в выходные дни, под давлением обширного североатлантического циклона он постепенно переместится в Казахстан. А с воскресенья на понедельник Поволжье окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который при вторжении в зимние владения обострится. Усилится юго-западный ветер, пройдут осадки - снег, местами сильный, с метелью, на Средней и Верхней Волге переходящий в мокрый снег и дождь с образованием гололеда. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, резко ухудшится дорожная обстановка.



К середине следующей недели значительную часть территории охватит оттепель. / meteonovosti.ru /



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