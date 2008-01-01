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Дальний Восток в плену непогоды



ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 13 декабря



Сезон циклонов на востоке России продолжается. На этот раз активный вихрь поднимается с юга. В минувшие сутки центр вихря кружил над Курилами, распространив ненастную зону и на близлежащие территории. На Курилах шел сильный снег, а ветер усиливался до штормовой силы. Но наибольший урон циклон нанес погоде Сахалина. Последний оказался вблизи его центра. Весь четверг и в ночь на пятницу на острове шел сильный снег, при ураганном ветре (до 35 м/с) бушевала метель. Сильные ветра со скоростями более 30 м/с отмечались в Приморье и на юге Камчатского края.



Сегодня циклон приблизится к южной оконечности Камчатского края и именно здесь ожидается самая неблагоприятная погода России. А уже в субботу вихрь уйдет на просторы Тихого океана, но его заменить смешит следующий циклон. Траектория его движения проходит по акватории Тихого океана восточнее Курильской гряды. На южные острова циклон принесет сильные осадки и штормовой ветер. / meteonovosti.ru /



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