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Аномальное тепло прервет арктическое вторжение



ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 13 декабря



С первых дней календарной зимы погода на сибирских просторах заявила о себе аномальным теплом. Положительные аномалии с каждым днем увеличивались и за минувшие сутки отклонение среднесуточной температуры от многолетних значений составило почти 20 градусов. немудрено, что при таких аномалиях максимальная температура в большинстве пунктов Красноярского края установила новые суточные рекорды. Так, в населенном пункте Северо-Енисейский, расположенном в центральных районах Красноярского края дневная температура составила -4.0 градусов, оставив предыдущий рекорд, -5.8 градусов в 1979 году. В поселке Бор (Туруханский район) новый суточный максимум для 12 декабря теперь равен -0.7 градусов (предыдущий рекорд -3.3 был установлен в 1981 году). В Иркутске днем 12 декабря температура повысилась до -0.9 градусов, и рекорд в -1.1 градуса остался в 1979 году. Еще один поселок в Красноярском крае отличился рекордной температурой - Ачинск. Здесь дневная температура и вовсе перешагнула нулевую отметку, остановившись у значения +0.1, предыдущий рекорд, -0.5 градусов, удерживался с 1948 года.



Сегодня аномально теплая погода в Сибири сохранится. А приближающийся с запада атмосферный фронт в субботу принесет снегопады, местами сильные, в Эвенкию, Туруханский район и центральные районы Красноярского края. Дневная температура в Эвенкии и Туруханском районе будет от -5 до -10 градусов, в центральных районах близкой к нулю.



Но уже в воскресенье в северные районы Сибири придет арктический холод и затрещат морозы.



В Эвенкии и Туруханском районе в ночные часы морозы окрепнут до -30:-35, а на севере территории и до -40 градусов, днем -23:-28, местами до -30. В центральных районах Красноярского края ночью похолодает до -18:-23, днем -8:-13, местами до -18 градусов.



Морозная погода удержится недолго. Уже к середине следующей недели тепло в эти края вернется. / meteonovosti.ru /



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